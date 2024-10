Cor 16 luglio 2023 Asfalto sulla strada per il Porto Marina a Stintino Vent´anni dopo la realizzazione del Porto Marina di Stintino, il Comune annuncia con soddisfazione l´inizio dei lavori di bitumazione della strada che collega il porto, segnando un importante passo avanti per l´intera comunità stintinese



STINTINO - La strada che conduce al Porto Marina di Stintino ha rappresentato per lungo tempo una fonte di disagi per la mobilità, caratterizzata da buche e fossi che ne limitavano e disturbavano l'accessibilità. Questa situazione ha creato negli anni notevoli difficoltà nel transito, soprattutto considerando la sua posizione strategica per Stintino e come collegamento verso l'isola del Parco Nazionale dell'Asinara, producendo evidenti danni all'immagine dell'intero territorio comunale.



L'amministrazione comunale, guidata dalla Sindaca Rita Vallebella, ha dedicato negli ultimi mesi un'attenzione particolare al miglioramento delle infrastrutture e alla promozione dello sviluppo locale. Grazie agli sforzi congiunti, finalmente siamo in grado di annunciare che la strada del Porto Marina di Stintino sarà asfaltata con immediata riqualificazione del territorio e ponendo fine ai disagi che per troppo tempo hanno afflitto i cittadini, gli operatori turistici e i visitatori.



La Sindaca Rita Vallebella ha dichiarato entusiasta: «Questi lavori di bitumazione rappresentano un traguardo molto importante per la nostra amministrazione e per l'intera comunità di Stintino. Dopo vent'anni di stato di degrado finalmente la strada per il Porto Marina di Stintino sarà decorosa e più sicura da percorrere. Questa iniziativa contribuirà a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e garantirà una migliore esperienza di viaggio per i turisti che desiderano visitare l'incantevole Parco Nazionale dell'Asinara. Siamo fieri di porter realizzare finalmente questo altro obiettivo significativo grazie alla collaborazione tra l'amministrazione, gli uffici tecnici e le autorità competenti».



«L'amministrazione comunale desidera inoltre ringraziare la cittadinanza per la pazienza che sta dimostrando durante i lavori e invita tutti a continuare a sostenere le iniziative che mirano al miglioramento dell'infrastruttura locale, per contribuire così tutti e tutte insieme allo sviluppo e all'incremento della qualità della vita nel nostro meraviglioso paese».