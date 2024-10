Cor 16 luglio 2023 Alghero tra le più googlate in Italia Dato confermato dallo studio pubblicato e diffuso in queste ore da YouTrend, dove emerge l´attrattività di Alghero, che si posiziona 5a fra le mete turistico-balneari più googlate dagli italiani nel mese di giugno



«È importante sapere che si può sempre migliorare facendo ulteriori investimenti in promozione, ma è anche necessario dire che i numeri, se paragonati con il 2019, sono confortanti in quanto si attestano sulle stesse medie occupazionali» dice Cocco, rispondendo indirettamente probabilmente alle tante voci di malcontento che si sentono da ristoratori e titolari di attività turistiche. «Ritengo che questa conferma di attrattività della destinazione Alghero presso il pubblico nazionale confermi che l'attività di posizionamento e promozione svolta in modo congiunto dalla città, dai suoi operatori e dell'amministrazione diano continuità al percorso di sviluppo economico della città». ALGHERO - E' un'estate in chiaro-scuro quella targata 2023. Coi dati della Federalberghi-Confcommercio Provincia di Sassari che confermano un rallentamento rispetto allo scorso anno. Ma Alghero tiene e nonostante il calo generalizzato sul tutto il nord-ovest dell'isola, la Riviera del Corallo rimane sopra media rispetto al resto del territorio in termini di occupazione camere. Dato confermato dallo studio pubblicato e diffuso in queste ore da, dove emerge l'attrattività di Alghero, che si posizionafra le mete turistico-balneari piùdagli italiani nel mese di giugno.Nella particolare classifica a primeggiare è Rimini, seguita da Jesolo e l'Isola d'Elba e Viareggia. Segue proprio Alghero, unica città sarda inserita nella top ten nazionale. «Aspetto di leggere dati più precisi sul settore extra-alberghiero, però questo dato, insieme ai dati del settore alberghiero rilasciati da Federalberghi Sardegna confermano quella che è ormai una consapevolezza dell'amministrazione e prima ancora degli operatori: la stagione 2023 sarà una stagione in linea con quella 2019» il commento dell'assessore al Turismo del comune dio Alghero, Alessandro Cocco.«È importante sapere che si può sempre migliorare facendo ulteriori investimenti in promozione, ma è anche necessario dire che i numeri, se paragonati con il 2019, sono confortanti in quanto si attestano sulle stesse medie occupazionali» dice Cocco, rispondendo indirettamente probabilmente alle tante voci di malcontento che si sentono da ristoratori e titolari di attività turistiche. «Ritengo che questa conferma di attrattività della destinazione Alghero presso il pubblico nazionale confermi che l'attività di posizionamento e promozione svolta in modo congiunto dalla città, dai suoi operatori e dell'amministrazione diano continuità al percorso di sviluppo economico della città».