Il libro di Maria Francesca Chiappe ad Alghero

ALGHERO - Venerdì 21 luglio nuovo appuntamento ad Alghero con le anteprime del festival Dall'altra parte del mare. Alle 21,00, nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano la protagonista sarà la giornalista Maria Francesca Chiappe che converserà con Salvatore Deriu del suo nuovo romanzo "L'Ostaggio" appena pubblicato da Castelvecchi. Maria Francesca Chiappe si è a lungo occupata di cronaca giudiziaria. Ha scritto diversi libri-inchiesta su fatti di “nera” accaduti in Sardegna. Con Castelvecchi nel 2022 ha pubblicato anche il romanzo Non è lei (menzione speciale al Premio Alziator).



Il libro: Primavera 2021, la Sardegna è l’unica regione in zona bianca ma la morsa delle restrizioni anti-Covid non si allenta. A Cagliari una donna scompare dalla sua casa al Poetto: la macchina è nel cortile, gli sportelli vengono trovati aperti, la chiave ancora nel quadro, la figlia di cinque anni piange disperata in giardino. Scatta il piano anti-sequestri, il marito è un professionista benestante che vive tra Cagliari e Milano. Arriva una richiesta di riscatto milionaria. Il capo della squadra mobile Fernando Corallo indaga mentre la giornalista Annalisa Medda lo pungola con le sue famigerate inchieste per la tv locale fino a quando un cadavere viene ritrovato a Cala Fighera, la spiaggia dei nudisti. Maria Francesca Chiappe costruisce un perfetto meccanismo a orologeria e, con una scrittura puntuale e accurata, ci conduce in un giallo in cui nulla può dirsi scontato e gli equilibri possono saltare da un momento all’altro.