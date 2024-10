Cor 22 luglio 2023 A Porta Terra l’Ammiraglio Enrico Pacioni Stretta di mano col sindaco Mario Conoci. Una visita che sottolinea la stretta collaborazione tra amministrazione e Marina Militare, che per la nostra città si dimostra di fondamentale importanza. In allegato alcune immagini



ALGHERO - Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha ricevuto presso la sede comunale di Porta Terra l’Ammiraglio Enrico Pacioni Comandante Marina Ovest. Con il Comandante, di base Cagliari e con competenze nel Mediterraneo occidentale, il primo cittadino ha parlato dell’importanza dell’operato della Marina Militare nel Mediterraneo attraverso il racconto diretto delle numerose e difficili operazioni a tutela dei mari e della vita umana, ma anche del prezioso lavoro svolto ad Alghero. Una visita che sottolinea la stretta collaborazione tra amministrazione e Marina Militare, che per la nostra città si dimostra di fondamentale importanza. In allegato alcune immagini.