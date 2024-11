S.A. 28 luglio 2023 Processione a mare e riti ad Alghero Domenica 6 Agosto si svolgeranno i festeggiamenti in onore della Madonna della Mercede che saranno preceduti da tre giorni di iniziative in parrocchia



ALGHERO - Domenica 6 Agosto si svolgeranno i festeggiamenti in onore della Madonna della Mercede che saranno preceduti da tre giorni di iniziative in parrocchia: in particolare il Rosario sotto le stelle (venerdì 4 agosto alle ore 21) e il concerto del gruppo Volo Libero (sabato 5 agosto alle ore 21). Domenica il simulacro della Vergine verrà portato in processione subito dopo la Messa che si terrà alle ore 18.00.