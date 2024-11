Cor 1 agosto 2023 Cagliari: Incendi in prossimità delle abitazioni Numerosi Incendi di vegetazione vicini al centro abitato: Sono circa cinquanta gli interventi che hanno visto impegnate tutte le squadre del Comando di Cagliari, Castiadas, Carbonia, Giba e altri comuni del sud Sardegna



CAGLIARI - Sono circa cinquanta gli interventi che hanno visto impegnate tutte le squadre del Comando vigili del fuoco di Cagliari, Castiadas, Carbonia, Giba, e altri comuni del sud Sardegna, i piu importanti nella Citta metropolitana di Cagliari. Sono iniziati a Sestu intorno alle 16.30 diversi focolai contemporaneamente, la Sala Operativa con il Funzionario di guardia sullo scenario hanno inviato diverse squadre sui roghi dalla Centrale di viale Marconi tre squadre e due autobotti e carro autorespiratori in supporto sono state inoltre inviate le squadre di Pula e Solanas nonché il Drago VVF 144 arrivato a dare il supporto alle squadre a terra con diversi lanci. Altri incendi successivamente nella viale Elmas dove le squadre sono attualmente in azione per fronteggiare i diversi focolai. La Polizia di Stato e Polizia Locale hanno collaborato attivamente regolando la viabilità garantendo alle unità impegnate di raggiungere gli scenari in sicurezza.