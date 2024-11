Cor 7 agosto 2023 Attesa finita nella Nurra: pulizia dei canali Partono i lavori di manutenzione straordinaria dei canali di scolo e drenaggio della di Alghero. Grande soddisfazione nell´agro per un intervento davvero importante e atteso da tempo. Consegna lavori alla presenza del presidente Michele Pais e del sindaco Mario Conoci



ALGHERO - Partono i lavori di manutenzione straordinaria dei canali di scolo e drenaggio della Nurra di Alghero. Un intervento attesissimo da decenni dagli abitanti dell'agro e reso possibile da un finanziamento della Regione di due milioni di euro. Nei giorni scorsi la consegna dei lavori alla presenza del presidente del consiglio regionale Sardo, l'algherese Michele Pais, fondamentale in questa occasione per garantire la giusta dotazione finanziaria dell'intervento. La mancata manutenzione e pulizia dei canali per lungo tempo è stata la causa degli allagamenti che hanno interessato molte zone, causando gravissimi danni, e mettendo in pericolo l'incolumità delle persone. «Lavorare sulla prevenzione deve essere la regola. Questi sono i fatti che interessano i cittadini» le parole del presidente Pais. Presenti anche il sindaco di Alghero, Mario Conoci, il presidente del Consorzio di Bonifica Gavino Zirattu, il consigliere comunale Mimmi Pirisi e gli esponenti dei comitati di borgata.