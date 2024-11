S.A. 9 agosto 2023 Sassari-Alghero: via al bando

Inizio lavori a maggio 2024 Le offerte dovranno essere presentate entro il 22 settembre e poi si procederà ad assegnare i lavori: l´inizio è previsto per maggio 2024, la conclusione entro il 2027. Da realizzare lotto 1 e 4



ALGHERO - L'Anas ha pubblicato il bando pubblico europeo per la gara d'appalto da 183 milioni di euro per realizzare i lotti 1 e 4 del progetto. Le offerte dovranno essere presentate entro il 22 settembre e poi si procederà ad assegnare i lavori: l'inizio è previsto per maggio 2024, la conclusione entro il 2027. Il lotto 1 riguarda la costruzione delle quattro corsie da Alghero a Olmedo, fino al bivio della cantoniera di Rudas. Il lotto 4 consiste invece nella costruzione di una bretella a due corsie per l'aeroporto di Fertilia, con intersezione a rotatoria sulla strada provinciale 42.



«Finalmente la Sassari-Alghero in gara. L'azione instancabile di sollecito, di denuncia e di protesta ha avuto il suo esito - commenta l'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, oggi consigliere all'opposizione. Abbiamo reperito le risorse con la legge Sblocca Italia, conservate negli anni, superate le resistenze in fase di Via, ottenute tutte le approvazioni, compreso il parere definitivo del Consiglio dei ministri. La strada Sassari- Alghero sarà completata, con la circonvallazione e la bretella per l'aeroporto».



Soddisfatto un altro ex sindaco, Marco Tedde: "«Si può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Si realizza un'opera pubblica che sconta anni di ritardi e per la quale entro settembre dovranno essere presentate le offerte. Un forte passo avanti che è il frutto - ricorda l'esponente azzurro - delle proteste e delle forti sollecitazioni bipartisan di tante forze politiche e sociali e di alcuni esponenti politici del territorio».