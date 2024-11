Cor 10 agosto 2023 Ferragosto: San Teodoro, Olbia e Alghero nella top 10 Ferragosto 2023: ecco le top 50 destinazioni degli italiani nella speciale classifica stilata e pubblicata verificando prezzi, numero medio di persone per ciascuna destinazione analizzata da Holidu, il portale di prenotazione di case vacanze tra i più noti d’Europa



È Barcellona la metà più gettonata dai vacanzieri italiani per questo ferragosto: la capitale catalana precede San Teodoro in Sardegna e un’altra spagnola, ossia Palma di Maiorca, sul terzo gradino del podio. Al quarto posto c’è Gallipoli a tenere alta la bandiera del Salento, mentre al quinto posto Lloret de Mar, altra imperdibile meta della movida spagnola, che precede quello che forse è il suo equivalente italiano, ossia Rimini. Al settimo posto l’ennesima meta spagnola, ossia Valencia, che precede Olbia, con Napoli e Alghero rispettivamente nona e decima.



La regione italiana più rappresentata in questa classifica si conferma la Sardegna con 10 destinazioni nella top 50, di cui ben 3 tra le prime dieci posizioni: oltre a San Teodoro

seconda, si distinguono Olbia ottava e Alghero decima. Villasimius e Budoni seguono rispettivamente nelle posizioni 17ma e 20ma. Costa Rei è invece 27ma mentre Pula è tre posizioni sotto al 30mo posto. A chiusura troviamo Palau 43ma e Santa Teresa di Gallura 48ma.



