Cor 11 agosto 2023 Ryanair: 5 le rotte invernali da Alghero Saranno Bologna, Milano-Bergamo, Milano-Malpensa, Napoli e Pisa gli aeroporti di collegamento con Alghero per la programmazione winter 2023-2024 della compagnia irlandese low cost



ALGHERO - Ryanair ha lanciato 5 rotte nazionali da e per Alghero per l’inverno ‘23. La compagnia opererà oltre 30 voli settimanali tra Alghero e le principali destinazioni continentali tra cui Bologna, Milano-Bergamo, Milano-Malpensa, Napoli e Pisa. «Queste rotte nazionali dimostrano l’impegno di Ryanair per l’isola. offrendo connettività e turismo vitali durante la stagione invernale» ha detto il CEO di Ryanair, Eddie Wilson. Nessun volo internazionale, fino ad oggi, inserito nella programmazione winter 2023-2024.