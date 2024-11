S.A. 16 agosto 2023 7 scrittrici internazionali tra Alghero e Putifigari Dal 24 al 27 agosto sette scrittrici dagli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Spagna, l’Italia e la Sardegna presentano i loro libri e discorrono di attualità, cultura, amore, impegno sociale e politico senza rinunciare al dialogo con l’altro sesso. Tra gli eventi due omaggi musicali a Fabrizio De André e ad Alda Merini



ALGHERO - Sette irresistibili scrittrici provenienti dagli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Catalogna, l’Italia, la Sardegna. Quattro serate estive di narrazioni, confidenze, aneddoti professionali e privati per spaziare, partendo dai libri, su attualità, cultura, amore, musica, arte, rapporti genitori-figli, impegno sociale e politico, dal punto di vista delle donne senza rinunciare al dialogo con l’altro sesso. Ben Pastor, Gillian MacAllister, Tina Vallès, Bianca Pitzorno, Elisabetta Montaldo, Daniela Raimondi, Silvia Sanna. È tutta al femminile la sezione estiva - dal 24 al 27 agosto ad Alghero e a Putifigari – della decima edizione del festival letterario internazionale Dall’altra parte del mare, organizzato da Associazione Itinerandia con il supporto di Libreria Cyrano e il sostegno di Regione Sardegna, Fondazione Alghero, Fondazione Sardegna, Camera di Commercio di Sassari (Programma Salude & Trigu) e delle amministrazioni di Alghero e Putifigari.



Il filo conduttore delle quattro giornate è la letteratura scritta dalle donne. «Abbiamo scelto di riprendere quello che era stato il tema della primissima avventura di Dall'altra parte del mare» spiegano gli organizzatori. «Il festival negli anni è cambiato e cresciuto: dalla prima edizione di sole tre giornate dedicate ai libri per animare la vita culturale algherese, è diventato, negli anni, un evento di ampio respiro che ormai dura dodici mesi con più di settanta eventi dedicati ai libri e alle storie. Un ciclo importante che per festeggiare i suoi primi dieci anni ritorna nel punto da cui tutto è cominciato».



Le scrittrici saranno protagoniste sia nelle presentazioni singole, sia tutte insieme durante “Rosso di sera”, il momento conviviale per eccellenza del festival, quando – con Lalla Careddu a fare gli onori di casa - racconteranno al pubblico e alle colleghe aneddoti divertenti su un tema a sorpresa, sorseggiando un calice di Anghelu Ruju delle Tenute Sella & Mosca. Le donne sono le protagoniste, ma gli uomini al festival daranno comunque un contributo fondamentale. Sia dialogando con alcune delle scrittrici ospiti durante le presentazioni letterarie, sia attraverso due omaggi a Fabrizio De André, con interventi musicali dei Doc Sound, e ad Alda Merini, con lo spettacolo di parole e musica “Mi trovi ai navigli. E ovunque” di Leonardo Omar Onida (voce narrante), Giovanni Sanna Passino (tromba) e Simone Faedda (chitarra) prodotto da Ottobre in Poesia.



Nella foto: Ben Pastor