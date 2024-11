S.A. 16 agosto 2023 Granchio killer nel Calich: sos pescatori algheresi A riportare l´attenzione sulla problematica è il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas che evidenzia le criticità che il crostaceo soprannominato il granchio alieno killer, sta causando ai pescatori, dai danni economici a quelli legati all’ecosistema



ALGHERO - Il granchio blu in Sardegna si sta diffondendo in maniera capillare, soprattutto nella costa orientale, tra San Teodoro e Orosei. La specie, purtroppo, sta imperversando anche nella Laguna del Calick, attaccando e devastando in particolare gli allevamenti di ostriche e cozze, vongole, arselle e uccidendo i pesci locali.



A riportare l'attenzione sulla problematica è il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas che evidenzia le criticità che il crostaceo soprannominato il granchio alieno killer, sta causando ai pescatori, dai danni economici a quelli legati all’ecosistema. «Essendo un predatore forte veloce e vorace nella Laguna Calick non ha predatori che lo possono fermare, per evitare la sua proliferazione,l’unico predatore che può avere la meglio è l’uomo che lo può fermare per evitare i numerosi danni economici ed ecologici che sta già facendo nella Laguna» spiega Mulas.



«Sono molto preoccupato e critico per questa situazione emergenziale oggi sottovalutata dai vertici del Parco, questo fenomeno sta attanagliando

fortemente la Laguna del Calick e gli operatori che ci lavorano ma sopratutto potrebbe creare dei danni irreversibili all’ecosistema. Non si comprende perché ancora ad oggi, parrebbe, da parte dei vertici del

Parco di Porto Conte Aria Marina Protetta non sia ancora un progetto per la prevenzione della proliferazione di questa specie cosi pericolosa per l’ecosistema» rincara la dose il presidente della Commissione che nei prossimi giorni ha confermato che con urgenza convocherà una commissione Ambiente coinvolgendo i pescatori, il Parco e l’Università per trovare una soluzione a questo problema.