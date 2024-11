G.P. 18 agosto 2023 Turismo senza certezze, non è l´estate dei record



Presenze fino al 25% in meno in Puglia e in Sardegna. I prezzi aumentano anche nell´isola dove però la natura é ancora la "padrona". Turismo, sprint di settembre: boom di prenotazioni dell´extralberghiero. La Sardegna si conferma parco-isola: sei zone marine con più di 80mila ettari di territorio "protetto" con itinerari naturali, culturali ed enogastronomici