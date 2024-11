S.A. 18 agosto 2023 Via alle 21° corsa Dal mare alla Montagna L´appuntamento è sabato 19 agosto. Il percorso lungo 18 km quasi tutti in salita e con un dislivello positivo di oltre 800 mt, partirà dalla spiaggia di Poglina ed attraverserà parte della selvaggia marina villanovese fino ad arrivare nel centro abitato di Villanova Monteleone



VILLANOVA MONTELEONE - L’A.S.D. Sos Iddanoesos, con il patrocinio del Comune di Villanova Monteleone e dell’Unione dei Comuni del Villanova, ha organizzato anche quest'anno la sfida per la gara “Dal Mare alla Montagna” che si terrà il 19 agosto 2023. Il 18 agosto alle ore 18:30 presso su Palattu De sas iscolas si terrà il convegno dal titolo “Esperienze a confronto dall’astleta amatoriale all’Olimpionico” relazionerà il Campione del mondo deo 3000 siepi Roma 1987b e campione Europeo Spalato 1990 Francesco Panetta, Gabriele Catta runner amatoriale detentore delle 20 maratone in 20 giorni consecutivi in 20 regioni diverse e michele Ruggiu medico sociale della ASD Sos Iddanoesos.



Quest’anno siamo arrivati alla 21° edizione di una delle gare più suggestive, più panoramiche, ma soprattutto più dure del panorama sportivo isolano. Per l’occasione sono attesi coraggiosi oltre 200 runner provenienti sia dalle varie società dell’Isola che dal continente. Come da programma il ritrovo dei giudici e degli atleti è previsto per le 16:30 nei pressi della spiaggia di Poglina al Km 8 della litoranea Alghero – Bosa (sp 105), ed entro le ore 17:30 dovranno essere espletate le operazioni di iscrizione e ritiro pettorale, considerato che la partenza è fissata per le ore 18:00.



Il percorso lungo 18 km quasi tutti in salita e con un dislivello positivo di oltre 800 mt, partirà dalla spiaggia di Poglina ed attraverserà parte della selvaggia marina villanovese caratterizzata dalla foresta di macchia mediterranea, per poi percorrerei fiabeschi boschi di lecci e sughere modellati dal maestrale, fino ad arrivare nel centro abitato di Villanova Monteleone e terminare nella centralissima Piazza Mons. Idda. Insomma un percorso impegnativo che richiede atleti dal carattere forte. Ovviamente al termine della gara ci saranno le premiazioni, a seguito delle quali ci sarà un rinfresco offerto agli atleti.