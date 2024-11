S.A. 18 agosto 2023 Éntula torna a Ploaghe con Vanni Lai Romanzo che ha per protagonista Candida Mara, la prima donna a dedicarsi al canto a chitarra in Sardegna. La presentazione si terrà il 24 agosto nel chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini



PLOAGHE - Éntula torna a Ploaghe con Vanni Lai, che presenterà, in dialogo con Lorena Piras, “La cantadora”, edito da minimum fax, romanzo che ha per protagonista Candida Mara, la prima donna a dedicarsi al canto a chitarra in Sardegna. La presentazione si terrà il 24 agosto alle 21 nel chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Ploaghe, la libreria Koinè Ubik di Sassari e lo Studio Massaiu.



Sulle strade polverose della Sardegna di inizio Novecento, un calesse viaggia da un paese all’altro, di festa in festa. Lo guida una vedova armata di pistola, dalla strana personalità «di fattucchiera e di dea». La Cantadora – così la chiamano – è una stella oscura, l’unica donna in grado di sfidare gli uomini nelle gare a chitarra, esibizioni che durano fino a tarda notte e in cui i cantori, per un piatto di minestra e qualche bicchiere di vino, si alternano sopra palcoscenici fatti di tavolacci davanti a piazze gremite e bercianti. Ma Candida Mara – questo il suo vero nome – possiede il dono di stregare, di piegare la volontà altrui grazie alla sua voce. L’ultimo a donarle il cuore sarà Antoni Zusepe, con il quale metterà su un allevamento di cavalli arabi destinati a corse clandestine e spericolate, arena ideale per avventurieri e assassini senza scrupoli.



Vanni Lai è nato e vive in Sardegna. Due volte finalista al Premio Italo Calvino, ha pubblicato racconti su varie riviste. La Cantadora è il suo primo romanzo. Il festival Éntula è organizzato dall'associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna e con la main sponsorship di GAXA e Tiscali.



