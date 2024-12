Cor 24 agosto 2023 «Alghero meravigliosa e maltrattata» Lo dichiarano i consiglieri comunali algheresi Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo in aperta polemica con l´amministrazione comunale e la maggioranza consiliare



ALGHERO - «Alghero è meravigliosa e proprio per questo il modo in cui Conoci e i suoi la stanno bistrattando non può passare sotto silenzio. Sui social il Sindaco, pubblicando foto delle indiscusse bellezze della nostra Alghero, prova a distrarre l'attenzione degli algheresi dallo stato di abbandono in cui lui e i suoi assessori hanno ridotto la città. Alghero è una città stupenda, ma per merito delle sue enormi bellezze naturali e del suo centro storico e non certo grazie a una Amministrazione che l'ha ridotta in uno stato indecoroso, tra sporcizia, fossi, blatte e opere pubbliche bloccate. Dunque, Conoci si preoccupi più che altro di girare per la città per vedere i disastri che ha prodotto in questi 4 anni e provare a mettere qualche pezza, sempre che, visto il nulla prodotto dalla sua Amministrazione, non sia veramente convinto di fare un po’ come Totò, quando spacciava per sua la Fontana di Trevi, e di poter vendere come suo risultato il mare di Alghero e i tramonti su Capo Caccia». Lo dichiarano i consiglieri comunali algheresi Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras e Valdo Di Nolfo in aperta polemica con l'amministrazione comunale.



Foto d'archivio