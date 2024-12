Cor 24 agosto 2023 Alghero: Fratelli d´Italia in passeggiata L´evento vedrà la partecipazione dell´On. Mauro Rotelli, Presidente dell´VIII Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, e dell´On. Barbara Polo, coordinatrice provinciale e membro della IV Commissione Difesa



ALGHERO - Venerdì 25 Agosto, dalle 18.30 alle 20.30, il circolo di Alghero di Fratelli d'Italia sarà presente con un gazebo in Via Garibaldi (passeggiata Bousquet) per raccontare come il Governo Meloni stia cambiando l'Italia con i primi significativi risultati. I cittadini e i sostenitori di FdI potranno conoscere da vicino le azioni che stanno ridefinendo il futuro della Nazione.



«Il Governo Meloni ha dedicato risorse significative per rilanciare l'Italia in un momento cruciale e di questo se ne parlerà tra la gente illustrando i risultati già ottenuti e gli obiettivi che dovranno essere raggiunti in futuro».



L'evento, che vedrà la partecipazione dell'On. Mauro Rotelli, Presidente dell'VIII Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, e dell'On. Barbara Polo, coordinatrice provinciale e membro della IV Commissione Difesa, sarà occasione per scambiare idee e considerazioni direttamente coi rappresentanti in parlamento del partito e per scoprire come l'Italia stia lavorando alla sua rinascita, guidata da una leader capace e motivata.



[Foto Fdi]