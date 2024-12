G.P. 26 agosto 2023 Rosé, futuro del mercato



In Sardegna presto il boom del rosé: non solo Sicilia e Campania come culla del vino rosato in Italia. Presto anche la Sardegna potrebbe ribadire il proprio nome nel panorama nazionale: il mercato è maturo e presto crescerà. Investimenti internazionali al sud della Sardegna