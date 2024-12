S.A. 4 settembre 2023 Fertilia sul piede di guerra

«Non siamo merce elettorale» Promesse disattese da anni: il Comitato chiede l´apertura di un tavolo e l´impegno da parte dell´Amministrazione comunale a riaprire un dialogo con i residenti



ALGHERO - Il Comitato di Quartiere di Fertilia e Arenosu è sul piede di guerra contro l'Amministrazione comunale e con le parole del suo presidente Luca Rondoni è tempo «di riprendere il dialogo lasciato in sospeso, terminata la parentesi estiva nella quale il Comitato ha collaborato strettamente col Centro Commerciale Naturale e col Comitato Festeggiamenti Fertilia per l'organizzazione di eventi e per la pianificazione di nuove attività». «In aggiunta a questo, sarà nostro obiettivo (sull'organizzazione del quale stiamo già lavorando) quello di informare costantemente la Comunità riguardo i progressi, o gli ostacoli e le mancanze, che di volta in volta troveremo affrontando i vari temi che già da tanto sono fermi sulle scrivanie dei nostri amministratori» prose gue Rondoni.



Dal degrado generalizzato di strade e marciapiedi alle caditoie per lo smaltimento dell'acqua piovana insufficienti e mal progettate fino agli interventi di riqualificazione urbana mai portati a compimento: «sono impegni e promesse totalmente disattese riguardo il riconoscimento ufficiale dei Comitati, sono solo alcuni dei temi sui quali ci stiamo già battendo da tempo» puntualizza il presidente.



E conclude: «Ora è giunto il momento che tutta la Comunità inizi ad essere coinvolta, informata e messa in condizione di partecipare.

In questi giorni il principale argomento strisciante è quello delle prossime elezioni, regionali prima e comunali dopo. Legittimo, ma inaccettabile che si possa trasformare esclusivamente in un momento di mercificazione di promesse (da marinaio) o che l'interesse per le Comunità, sia cittadina che dell'agro, passi in secondo piano».





Nella foto: il presidente del Comitato Luca Rondoni