S.A. 4 settembre 2023 Coppa Italia: Latte Dolce vince in Ogliastra I ragzi di miester Giorico sconfiggono per 0-2 il COS Sarrabus Ogliastra e avanzano così al Secondo Turno



SASSARI - Continua il percorso in Coppa Italia di Serie D del Sassari Calcio Latte Dolce, che sconfigge 0-2 il COS Sarrabus Ogliastra e avanza così al Secondo Turno. Partono bene i ragazzi di mister Giorico, che si portano in vantaggio dopo 10’. Olivera con un grande lancio trova Grassi: il classe 2003 biancoceleste serve Marcangeli che a tu per tu con Floris non sbaglia firmando la rete dello 0-1. Il COS prova a rendersi pericoloso nei minuti finali del primo tempo e prima Mascia impegna Carboni, poi il tiro di Ladu viene respinto da un attento Patacchiola in scivolata e il Sassari Calcio Latte Dolce chiude la prima frazione avanti 0-1.



Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa s’intendono pericolosi con Gomez, ma Carboni si rifugia in corner. Il portiere sassarese si rende protagonista anche 7’ più tardi chiudendo lo specchio della porta sulla conclusione pericolosa di Serra. Mister Giorico inserisce forze fresche e grazie ai nuovi ingressi i biancocelesti chiudono la partita: Imoh con una giocata personale si inserisce in area, serve Patacchiola che firma la rete dello 0-2. Nel recupero Carboni compie un'altra parata nella sua ottima partita e il match termina con il successo biancoceleste.



COS SARRABUS OGLIASTRA - LATTE DOLCE 0-2

COS Sarrabus Ogliastra: Floris, Ganzerli, Cadau (1’ st Piredda), Ladu (1’ st Naguel), Mascia (1’ st Aloia), Loi A., Gomez, Bonu, Caferri, Serra (31’ st Laconi), Loi S. (1’ st Piras). A disposizione: Sanna, Scarafoni, Manca, Gallo. Allenatore: Francesco Loi

Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Salaris, Cabeccia, Patacchiola, Canu; Piga, Olivera (14’ st Saba), Marcangeli (36’ st Di Paolo); Marras (27’ st Muscas), Grassi (11’ st Piredda); Scognamillo (20’ st Imoh). A disposizione: Congiunti, Pireddu, Russu, Faye. Allenatore: Mauro Giorico

Reti: 10’ Marcangeli, 89’ Patacchiola

Ammonizioni: Grassi (SLD), Ladu (COS), Ganzerli (COS), Saba (SLD), Piredda M. (COS), Patacchiola (SLD), Imoh (SLD), Caferri (COS)

Espulsioni: Loi (all. COS) per proteste