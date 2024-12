Cor 9 settembre 2023 Grotta Verde, nuova perla a Capo Caccia Firma e consegna dei lavori per la fruizione della Grotta Verde. Si sblocca dopo numerosi anni la procedura per la messa in sicurezza e la fruizione dell´importante sito naturalistico di Capo caccia. Le dichiarazione del sindaco e dell´assessore al Turismo



ALGHERO - «Si riprende dopo tanti anni un progetto di valorizzazione importante avviato fin dagli anni duemila, così da rendere finalmente fruibile e valorizzare un nuovo sito d'interesse turistico straordinario ed impreziosire l'offerta naturalistica della Riviera del Corallo». Parole del sindaco di Alghero, Mario Conoci, che ieri mattina ha partecipato alla consegna dei lavori per il recupero della Grotta Verde, sul promontorio di Capo Caccia. «Una grotta importantissima che potrà essere visitata con una fruizione attenta e rispettosa del delicato ecosistema in cui è inserita e presto entrerà a far parte delle bellezze che lo straordinario patrimonio ambientale del territorio di Alghero è in grado di offrire ai turisti» ha sottolineato il primo cittadino. Presenti anche l'Assessore al Turismo Alessandro Cocco e il Presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas, i vertici del parco di Porto Conte coi tecnici istruttori del Parco, Antonio Pala e Pasquale Sinis, i titolari delle imprese che realizzeranno i lavori - Simec e ditta Sini - oltre ai rappresentanti dello studio di progettazione Tecnolav. Si tratta di un vecchio finanziamento di 850mila euro per 12 mesi di lavori contrattuali articolati in tre fasi operative: la prima fino a metà ottobre, alla quale seguirà un periodo di fermo per tutelare l'avifauna per poi riprendere dal mese di maggio 2024.