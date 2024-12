S.A. 11 settembre 2023 Affitti: 10 milioni di contributi in Sardegna Sarà ora compito dei Comuni bandire gli avvisi pubblici per l’individuazione dei beneficiari secondo i criteri indicati nella stessa delibera.



CAGLIARI - Dalla Regione 10 milioni di euro per il finanziamento di contributi a sostegno dei costi per l’affitto di casa, rivolto alle famiglie in situazione di disagio economico. Lo ha stabilito la Giunta Solinas, su proposta dell’assessore dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, con l’approvazione della delibera che ha destinato ai Comuni della Sardegna le risorse del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Sarà ora compito dei Comuni bandire gli avvisi pubblici per l’individuazione dei beneficiari secondo i criteri indicati nella stessa delibera.



«Parliamo di una misura importante a favore dei nuclei familiari a basso reddito che vivono in una casa in affitto e devono sostenere la spesa del canone di locazione. Per dare la massima copertura possibile al fabbisogno – precisa l’assessore Saiu – abbiamo autorizzato i Comuni a integrare i fondi assegnati con le eventuali risorse non spese dall’anno precedente». Per l’assegnazione dei contributi sono state individuate due fasce il cui importo massimo che potrà essere corrisposto ai beneficiari è stabilito rispettivamente fino a 3.098 euro o fino a 2.320 a seconda dei requisiti di reddito (Isee) e dell’incidenza del canone di locazione annuo su quest’ultimo.



Entro gli importi massimi stabiliti per le due fasce è previsto anche un incremento del contributo del 25% per le famiglie in cui siano presenti ultra sessantacinquenni o persone con disabilità. Non è prevista invece la possibilità di cumulare il contributo con il Reddito di cittadinanza. Tutte le procedure che riguardano la misura (dall’emanazione dei bandi, alla pubblicazione delle graduatorie da parte dei Comuni) saranno monitorate dall’assessorato dei Lavori Pubblici.