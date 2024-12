Cor 12 settembre 2023 Sardinia Quality World, successo ad Alghero Si chiude con un buon successo di pubblico e discreti riscontri sul territorio la tappa algherese del programma di marketing regionale Insula - Sardinia Quality World, realizzata nelle giornate dal 7 al 9 settembre presso gli spazi allestiti in Piazza Sulis



ALGHERO - Si chiude con un buon successo di pubblico e discreti riscontri sul territorio la tappa algherese del programma di marketing regionale Insula - Sardinia Quality World, realizzata nelle giornate dal 7 al 9 settembre presso gli spazi allestiti in Piazza Sulis in collaborazione col Centro Commerciale Naturale ed il patrocinio del Comune di Alghero. La manifestazione, che ha portato i visitatori alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna, è stata realizzata per promuovere la "Destinazione Sardegna" attraverso le filiere produttive dell’enogastronomia, moda, arte e design di eccellenza della nostra terra, ed ha visto l'esposizione dei maestri artigiani e dei produttori di Sardegna. Un articolato programma di promozione dell'isola e internazionalizzazione delle filiere produttive identitarie promosso dalla Regione Sardegna attraverso un accordo di programma tra Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e dal Cipnes, con l'obiettivo di attivare un'azione di promozione e sviluppo economico del sistema produttivo dell'intera Sardegna. Oltre Alghero, numerosi i comuni coinvolti nel progetto, da Villasimius a Stintino, Tempio, Cagliari, Arzachena, Buddusò e tantissimi hotel partner del programma.