Cor 12 settembre 2023 Si fa largo Alessandra Todde per Villa Devoto: Dem alla finestra Mentre nel Partito democratico si tenta di trovare una strada unitaria sul possibile candidato, così da dribblare le primarie, ritenute troppo pericolose per la presenza di Renato Soru in corsa, in casa 5 Stelle si consolida la probabile leadership di Alessandra Todde da portare sul tavolo della coalizione



CAGLIARI - Potrebbe essere la volta buona. Tanto che in casa 5 Stelle si fanno le cose per bene: Ieri vertice a Roma con tutti gli esponenti sardi del Movimento 5 Stelle. Con Giuseppe Conte si sono definite strategie e candidature: presenti il coordinatore regionale Ettore Licheri, la vicaria Paola Taverna, la vicepresidente Alessandra Todde e tutti i consiglieri regionali sardi. «Il colloquio - si legge nella nota - si inserisce nell'ambito delle interlocuzioni tra i vertici e i consiglieri regionali che devono caratterizzare il percorso in vista delle elezioni regionali del 2024». E tutto lascia pensare che sarà proprio Alessandra Todde la designata per ricoprire il ruolo di candidato della coalizione Verde-Rossa per Villa Devoto. Rimane l'incognita Pd: anche ieri la riunione prevista a Oristano è stata rimandata di qualche giorno, troppo difficile ancora sedersi attorno al tavolo senza una linea definita dalle varie correnti che ancora oggi governano i Democratici, alle prese con non poche divergenze di vedute.