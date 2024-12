S.A. 18 settembre 2023 Spiaggia abusiva a Cuguttu: sigilli L’area in questione, sul litorale di Alghero, in località "Cuguttu", è pari a circa 258 mq, era stata occupata senza titolo concessorio da parte del gestore dello stabilimento balneare. Le indagini della procura e l'intervento della Capitaneria



ALGHERO - Sequestrata una porzione di stabilimento ritenuto "abusiva" ad Alghero, in località "Cuguttu". Il blitz dei militari della Guardia Costiera di Alghero che hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti del gestore del noto stabilimento balneare. Il provvedimento scaturisce da un’indagine avviata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero poiché, l’area in questione pari a circa 258 mq, era stata occupata «senza titolo concessorio» da parte del gestore dello stabilimento balneare mediante la «collocazione di pedane, fioriere, ombrelloni, tavoli ecc., privando la collettività di fruire liberamente di quel tratto di pubblico demanio marittimo».