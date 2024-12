Cor 19 settembre 2023 Shakespeare al festival Plays Il progetto che unisce il teatro ragazzi al teatro di prosa, alla danza e agli incontri scientifici e culturali presenta mercoledì 20 settembre alle ore 20.30 lo spettacolo de La botte e il cilindro :”Figure di donna nel teatro di Shakespeare”



SASSARI - Prosegue il festival Plays! organizzato da La botte e il cilindro al Teatro Astra di Sassari. Il progetto che unisce il teatro ragazzi al teatro di prosa, alla danza e agli incontri scientifici e culturali presenta mercoledì 20 settembre alle ore 20:30 lo spettacolo de La botte e il cilindro :”Figure di donna nel teatro di Shakespeare”. Il lavoro è stato realizzato in collaborazione con l’Università di Sassari e nello specifico con il Dipartimento di letteratura Inglese del Dumas. Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico dai 14 anni in su.



"Figure di Donne nel teatro di Shakespeare" è uno studio sulla condizione femminile al tempo del grande drammaturgo così come si evince dalle sue opere, in analogia con i nostri tempi. Lo spettacolo riporta infatti alcune sequenze da “Molto rumore per nulla”, “Cimbelino” e “Misura per misura” che mettono in evidenza varie forme di prevaricazione e violenza nei confronti delle donne.



Il lavoro è stato realizzato con gli studenti universitari grazie al coinvolgimento partecipato e convinto della docente Loredana Salis, per il Dipartimento di letteratura Inglese del Dumas di Sassari. In scena: Pinarosa Boeddu, Roberta Campagna, Cristian Carboni, Andrea Congiu, Giuseppe Masia, Elisa Matta, Maria Beatrice Merella, Antonio Olivieri, Carmelo Pilialvu e Milvia Rita Pintus. La regia è di Pier Paolo Conconi.