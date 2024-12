G.P. 20 settembre 2023 In canoa, la Sardegna riscopre fiumi e laghi



Una preziosa Sardegna da riscoprire lontano dalle coste, dalla belleza dei profumi delle zone dell´interno. In canoa nel Coghinas, Cedrino, Flumendosa, Temo e Omodeo in autentiche passeggiate che negli ultimi anni hanno un grande successo tra il pubblico dei visitatori e ricevono anche una forte promozione da parte delle Istituzioni regionali e territoriali Una preziosa Sardegna da riscoprire lontano dalle coste, dalla belleza dei profumi delle zone dell´interno. In canoa nel Coghinas, Cedrino, Flumendosa, Temo e Omodeo in autenticheche negli ultimi anni hanno un grande successo tra il pubblico dei visitatori e ricevono anche una forte promozione da parte delle Istituzioni regionali e territoriali • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat