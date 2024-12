S.A. 20 settembre 2023 Alghero celebra Gavino Sanna Dal 22 settembre al 3 novembre 2023 Una Vita, la mostra sulle opere di Gavino Sanna presso le sale espositive al piano terra del complesso culturale del Quarter. Un’esposizione unica per ammirare l’evoluzione della comunicazione negli anni e capire come la pubblicità può essere un’arte



ALGHERO - Gavino Sanna è il più famoso e premiato pubblicitario italiano. Le sue campagne hanno fatto la storia e ancora oggi molti marchi devono la loro immagine nel mondo al suo genio creativo. Partito da Porto Torres, è arrivato negli Stati Uniti: diplomato alla New York University ha lavorato per le più grandi agenzie di comunicazione americane, vincendo sette Clio, l’Oscar mondiale della pubblicità. Ritornato in Italia ha dato vita a spot celebri ancora oggi, lavorando per i più importanti brand nazionali come Fiat, Barilla, Mulino Bianco, Giovanni Rana.



La mostra personale di Gavino Sanna, che racconterà "Una Vita" dedicata alla creatività, inaugura questo venerdì 22 settembre, alle ore 17.00, nelle sale espositive al piano terra del complesso culturale Lo Quarter e sarà visitabile fino al 3 novembre 2023. Organizzata da Fondazione Alghero nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero dell'Interno " Alghero Experience - Un patrimonio da raccontare", celebra le sue opere con un viaggio in cinque stanze che ripercorrono la sua carriera: dalle campagne pubblicitarie e sociali sulla Sardegna a quelle nazionali e internazionali, passando per le celebri caricature e gli iconici disegni. Un’esposizione unica per ammirare l’evoluzione della comunicazione negli anni e capire come la pubblicità può essere un’arte.



L'esposizione, visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 17 alle 20 (dal 2 ottobre apertura il venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 19) è inserita all'interno del Sant Miquel Festival, il ricco calendario di manifestazioni realizzate col contributo del programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, dedicato ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono della città di Alghero. Per maggiori informazioni sugli eventi in programma è possibile consultare la pagina dedicata sul sito Alghero Turismo.