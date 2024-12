S.A. 22 settembre 2023

Industriali Sardegna e Sicilia si appellano a Governo

Nota congiunta in cui hanno chiesto che siano previste misure specifiche per l’energia elettrica e per le fonti alternative al gas, laddove non disponibile, per le imprese, in particolare se energivore, di Sardegna e Sicilia.

CAGLIARI - Confindustria Sardegna e Confindustria Sicilia, in previsione delle misure prossime all’esame da parte del Governo nazionale per le compensazioni energetiche di contenimento dei costi per le imprese, hanno inoltrato una nota congiunta al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai Presidenti ed agli Assessori dell’Industria delle Regioni Sardegna e Sicilia.



Nel richiamare il principio costituzionale di insularità e le diseconomie strutturali che compromettono non solo la competitività ma lo stesso mantenimento delle attività produttive e dell’occupazione nei territori isolani colpiti da una lunga e straordinaria crisi, hanno chiesto che siano previste misure specifiche per l’energia elettrica e per le fonti alternative al gas, laddove non disponibile, per le imprese, in particolare se energivore, di Sardegna e Sicilia.