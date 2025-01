S.A. 27 settembre 2023 Vento de l´Alguer: verso il gran finale La rada di Alghero sarà protagonista di due giorni di emozionanti regate, che vedranno sfidarsi gli equipaggi delle imbarcazioni iscritte al campionato ORC in categoria SPI, NoSPI, e le spettacolari derive Laser e Snipe



ALGHERO - Il prossimo fine settimana, Alghero si trasformerà nel palcoscenico di uno degli eventi più attesi dagli appassionati di vela: l'ultimo appuntamento del Campionato ORC Vento de l'Alguer. L'incantevole scenario della rada di Alghero sarà protagonista di due giorni di emozionanti regate, che vedranno sfidarsi gli equipaggi delle imbarcazioni iscritte al campionato ORC in categoria SPI, NoSPI, e le spettacolari derive Laser e Snipe.



Si disputeranno Sabato 30 Settembre il trofeo Base Nautica Usai, e Domenica 1 Ottobre il trofeo Portaedile. Organizzato con passione e dedizione dalla sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, con la collaborazione ed il sostegno degli sponsor, l'evento promette spettacolo e competizione di altissimo livello. Le acque cristalline e le condizioni meteorologiche previste in questo scorcio di estate autunnale offriranno sfide entusiasmanti per i partecipanti, che dovranno dimostrare tutta la loro abilità e strategia per conquistare le ultime prove e definire la classifica generale del campionato Vento de L’Alguer 2023.



Il Campionato ORC Vento de l'Alguer non è solo una gara di prestigio, ma anche un momento di condivisione e festa per tutti gli appassionati di vela e per la comunità locale. Sarà un'occasione unica per ammirare le imbarcazioni all'opera e tifare per i propri favoriti, creando un'atmosfera di entusiasmo e spirito sportivo che coinvolgerà tutti i presenti. «Questo evento rappresenta per noi un momento di grande orgoglio e impegno. Siamo entusiasti di accogliere equipaggi provenienti da diverse marinerie e offrire loro un'esperienza indimenticabile», ha dichiarato Giuseppe Serra, presidente della Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana: «Alghero è una cornice straordinaria per le regate, e siamo certi che i partecipanti e gli spettatori porteranno con sé ricordi indelebili di questa competizione».