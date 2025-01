Cor 6 ottobre 2023 I Risvegli, Mauro Uselli in tour In programma anche il nuovo lavoro discografico “Goldberg Variations hindi Bach” che a breve uscirà su tutte le piattaforme digitali. Prossimo appuntamento il 7 ottobre a San Francesco



ALGHERO - Si è aperta la nuova stagione musicale del musicista Mauro Uselli, che ripropone un format molto amato dagli amanti del genere classico. Il format “Risvegli Musicali” che instancabilmente va avanti da tanti anni e che coinvolge ascoltatori di tutte le età, si esibirà in questi mesi, durante il periodo autunnale, in diverse chiese e basiliche del nord Sardegna, soprattutto in Costa Smeralda per poi inoltrarsi nel corso dell'inverno in Liguria e nuovamente in Francia a Montpellier città che, qualche anno fa, lo ha premiato per il talento artistico e il valore musicale delle sue performance. Ma le tappe dei Risvegli non sono finite.



Faranno anche tappa nella città di Alghero durante le festività natalizie con diversi appuntamenti in tour nei luoghi più cari agli algheresi o comunque nelle location che ben si prestano ad accogliere questo genere di performance. Saranno mesi intensi quelli del maestro Uselli che si prepara, non solo per i suoi live. In programma infatti c’è il nuovo lavoro discografico “Goldberg Variations hindi Bach” che a breve uscirà su tutte le piattaforme digitali.



Un nuovo singolare approccio alla musica di Bach elaborata in chiave orientale e suonata con bansuri flauto indiano, un album con le registrazioni live delle variazioni di Goldberg realizzate per strumento solo in concetto yoga e meditativo. Le variazioni di Goldberg in questa originale veste possono essere ascoltate prossimamente presso la chiesa di San Francesco ad Alghero nei giorni della propria festività , il 7 ottobre alle ore 20 dove il musicista darà un saggio della combinazione classica con la musica hindostana. In questo live, Uselli suonerà in duo con Monica Mura alle percussioni. Molte delle performance del musicista, possono essere riascoltate nel suo canale youtube