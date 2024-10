Cor 12 ottobre 2023 Consorzi industriali, pioggia di milioni Misura approvata dalla Giunta nel corso dell’ultima riunione che destina 15 milioni di euro, suddivisi nelle annualità 2023, 2024 e 2025, ai Consorzi industriali della Sardegna per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali dell’Isola



CAGLIARI - «Diamo un ulteriore segnale di quanto sia priorità di questa azione di governo, quella di rendere i nostri territori più attrattivi e competitivi. Un’iniezione di liquidità capace di attivare un sistema virtuoso nel tessuto economico isolano»: lo afferma l’assessore dell’Industria, Anita Pili, commentando la misura approvata dalla Giunta nel corso dell’ultima riunione che destina 15 milioni di euro, suddivisi nelle annualità 2023, 2024 e 2025, ai Consorzi industriali della Sardegna per la realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali dell’Isola.



Destinatari del finanziamento sono Consorzi Industriali Provinciali, i quali dovranno presentare progetti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture nell’area industriale di propria pertinenza e inseriti tra le seguenti tipologie di intervento: manutenzione straordinaria, messa a norma e/o in sicurezza di opere pubbliche e infrastrutture già esistenti; completamento di opere pubbliche e infrastrutture già esistenti; bonifica e recupero di insediamenti produttivi abbandonati o dismessi; realizzazione (ex novo) di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale.



«Al fine di rendere il tessuto imprenditoriale regionale sempre più efficiente, competitivo e sostenibile – spiega l’assessore Pili – è necessario prevedere un rafforzamento delle potenzialità e la riqualificazione delle aree industriali e produttive, mediante la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi. Nei Consorzi industriali provinciali, accanto ai servizi essenziali deputati alla gestione dell’acqua e dei rifiuti, all’illuminazione, alla connettività, alla viabilità, dovranno infatti trovare uno spazio crescente i servizi dedicati alla sostenibilità ambientale e nello specifico: progettazione ecosostenibile, gestione energetica, riciclaggio di rifiuti, servizi innovativi. A breve – conclude l’esponente della Giunta Solinas – pubblicheremo un avviso per la presentazione delle richieste».