S.A. 13 ottobre 2023 Oggi apre il Macbeth al Comunale Il cast è composto da autentiche eccellenze della lirica internazionale tra cui nel ruolo del titolo il baritono Franco Vassallo, Lady Macbeth sarà interpretata da Gabrielle Mouhlen



SASSARI - Al teatro Comunale si sta per alzare il sipario sulla stagione lirica 2023 del de Carolis che come primo titolo presenta il “Macbeth” di Giuseppe Verdi che andrà in scena il 13 ottobre alle 20,30 il 15 alle 16,30. Ottima la risposta del pubblico al botteghino ormai vicinissimo al tutto esaurito in entrambe le recite. Disponibili solo una manciata di posti. Nel cuore della Scozia, tra tradimenti e ambizioni incontenibili, si svolge la tragica vicenda di Macbeth, in cui la sete di potere e il senso di colpa si intrecciano in un labirinto fatale. A dirigere l’orchestra del de Carolis sarà Michelangelo Mazza, maestro del coro Antonio Costa.



Il cast è composto da autentiche eccellenze della lirica internazionale tra cui nel ruolo del titolo il baritono Franco Vassallo, Lady Macbeth sarà interpretata da Gabrielle Mouhlen già acclamata al suo debutto al Comunale nel ruolo di Santuzza in “Cavalleria Rusticana” recentemente interprete di Abigaille in “Nabucco” diretta da Maestro Riccardo Muti. Ad interpretare Macduff sarà Gianluca Terranova affermato tenore e volto noto anche del piccolo schermo per aver interpretato “Enrico Caruso” nel film per la TV “Caruso la voce dell’amore”. Nel cast anche il soprano sardo Elena Schirru.



Nel ruolo di Banco Dario Russo, Malcom Mauro Secci. Il regista di Macbeth sarà l’affermato Andrea Cigni che si avvarrà dei costumi di Valeria Donata Bettella, le scene saranno curate da Dario Gessati, disegno luci Fiammetta Baldiserri. Un debutto assoluto sarà infine quello di Marco Solinas scelta che conferma la fiducia e l’attenzione del de Carolis per le “nuove voci”. Nel foyer del comunale ad accogliere il pubblico sarà un brindisi di benvenuto offerto dalla rinomata Cantina Santa Maria La Palma con Akènta. In questa importante occasione sarà aperto per la prima volta al pubblico il parcheggio adiacente il teatro di circa 300 posti auto.