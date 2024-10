S.A. 16 ottobre 2023 Bonus voucher per autrasportatori sardi Il voucher copre il cento per cento delle spese sostenute per il conseguimento o il rinnovo, anche cumulativo, delle patenti C e CQC, D e CQC ed E, e comunque per un importo non superiore a euro 3.500,00



CAGLIARI - Un milione di euro per i voucher formativi per la partecipazione a percorsi formativi professionalizzanti nel settore autotrasporto. Lo ha deciso la Giunta regionale, nell’ultima seduta, su proposta dell’Assessore del Lavoro, Ada Lai. Il voucher copre il cento per cento delle spese sostenute per il conseguimento o il rinnovo, anche cumulativo, delle patenti C e CQC, D e CQC ed E, e comunque per un importo non superiore a euro 3.500,00. Il beneficiario del buono può optare per due differenti modalità di utilizzo del voucher: una garanzia sotto forma di fideiussione da presentare all’autoscuola abilitata nel momento dell’iscrizione al percorso formativo, oppure l’anticipo delle spese per il conseguimento delle patenti e delle certificazioni, presentando la richiesta di rimborso all’ASPAL, allegando i giustificativi di spesa, le certificazioni e le patenti conseguite. L’ASPAL, poi, procederà, previa istruttoria e verifica della documentazione, alla liquidazione diretta dell’importo spettante al beneficiario.



Nella foto: l'assessore Ada Lai



Si tratta di un provvedimento per i cittadini/e in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità (DID), in collaborazione con Union Camere e le Camere di Commercio, che si faranno carico, attraverso un'unica procedura ad evidenza pubblica, della predisposizione di un unico elenco a livello regionale delle autoscuole che forniranno i percorsi formativi finalizzati al conseguimento delle patenti, delle qualificazioni o degli eventuali rinnovi, presso le quali potranno essere spesi i voucher virtualmente assegnati ai beneficiari. Le Camere di Commercio si occuperanno anche di rimborsare le spese sostenute direttamente alle autoscuole abilitate, nel caso in cui i beneficiari abbiano optato per la garanzia fideiussoria. Qualora si opti per l’anticipazione delle spese, invece, sarà cura dell’ASPAL provvedere al rimborso delle spese, a seguito dell'istruttoria e della verifica della documentazione. La delibera dà mandato all'Aspal di procedere all'attuazione dell'intervento.