Tennistavolo Sassari: week-end amaro

SASSARI - Weekend amaro per le squadre maschili di punta del Tennistavolo Sassari. Nella A2 imprevista sconfitta a Brescia sul campo della Parva Domus-Marco Polo. I padroni di casa si sono imposti 4-2, ma la formazione sassarese non è riuscita a dare il meglio. Ha iniziato male perdendo con Marco Bressan e Marco Poma gli scontri con Paolo Bisi (3-1 il finale) e Abderrahmane Chokry (3-2 con l'ultimo set perso da Poma per 13-11).



Il Tennistavolo Sassari ha rimediato portandosi poi in parità grazie alle vittorie dei due fratelli Bressan: Luca ha sconfitto Filippo Marchese 3-1 e Marco ha battuto con identico punteggio Chokry. Brescia si è imposta quindi nettamente nei due successivi confronti: 3-0 sia di Bisi su Luca Bressan, 3-0 di marchese sul tecnico-giocatore Andrei Bukin.



Trasferta infruttuosa pure per la B2 maschile del Tennistavolo Sassari che sul campo della Sestese ha perso per 5-3. Tutte e tre le partite vinte portano la firma di Ganiyu Ashimiyu, decisamente di un altro livello per il campionato. Ha battuto Tosatti 3-1, Rainetti 3-0, faticando solo contro Cola superato al quinto set. Solo sconfitte invece per Lisa Bressan e Tonino Pinna.



Nella foto: Marco Bressan