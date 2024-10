S.A. 18 ottobre 2023 200 grammi di coca in auto: arrestata ad Olbia Nel cofano posteriore del veicolo condotto dalla donna originaria dell’isola della Maddalena è stato rinvenuto un involucro sottovuoto contenente 200 grammi di cocaina purissima verosimilmente destinata al mercato locale



OLBIA - Lo scorso 9 ottobre, il personale della Squadra Mobile, ha tratto in arresto una donna trovata in possesso di una consistente quantità di sostanza stupefacente. Nel corso di una serie di attività di contrasto alla criminalità, in particolar modo allo spaccio illecito di sostanza stupefacenti, gli agenti hanno sottoposto a controllo numerosi veicoli uno dei quali condotto da una donna che, durante le fasi dell’identificazione è apparsa molto nervosa.



Nel cofano posteriore del veicolo condotto dalla donna originaria dell’isola della Maddalena è stato rinvenuto un involucro sottovuoto contenente 200 grammi di cocaina purissima verosimilmente destinata al mercato locale. La donna è stata tratta in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Espletate le formalità di rito l’arrestata è stata condotta presso il proprio domicilio ove resterà a disposizione della competente A. G. in attesa dell’udienza di convalida.