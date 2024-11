11:30 Con Mika spunta Elodie per il brindisi algherese Stretta finale per l´annuncio del grande artista per il Cap d´Any 2024-2025 ad Alghero. E potrebbe essere l´ultima volta con la stella in piazza. Manca ancora l´ufficialità ma nelle ultime ore si susseguono e rincorrono le indiscrezioni. Tra qualche giorno la scelta