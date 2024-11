G.P. 28 ottobre 2023 Smart Urp, comunicazione veloce con la Regione



La Regione rinnova la rete degli Uffici relazioni con il pubblico integrandola con nuovi servizi digitali per rendere la comunicazione con i cittadini ancora più immediata: un form dedicato per chiedere assistenza e l’attivazione del canale WhatsApp La Regione rinnova la rete degli Uffici relazioni con il pubblico integrandola con nuovi servizi digitali per rendere la comunicazione con i cittadini ancora più immediata: un form dedicato per chiedere assistenza e l’attivazione del canale • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat