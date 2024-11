S.A. 2 novembre 2023 Il Barbiere di Siviglia a Sassari “Il barbiere di Siviglia” di Giacomo Puccini secondo titolo della stagione lirica 2023 dell’Ente de Carolis che andrà in scena il 3, 5 e 7 novembre



SASSARI - Sarà un teatro comunale gremito (le prime due recite si avvicinano al sold out) ad accogliere “Il barbiere di Siviglia” di Giacomo Puccini secondo titolo della stagione lirica 2023 dell’Ente de Carolis che andrà in scena il 3, 5 e 7 novembre. A dirigere l’orchestra del de Carolis sarà Roberto Gianola da sempre ospite dei più importanti teatri del mondo tra cui il Lincoln Center e la Carnegie Hall di New York.



La regia ispirata alla poetica di Fernando Botero è curata invece dal regista venezuelano Victor Garcia Sierra molto apprezzato per i i suoi lavori e per i progetti di successo realizzati in collaborazione con grandi artisti dell’arte figurativa, tra cui Botero, che lo hanno consacrato tra i più interessanti registi della sua generazione. Il cast del “Barbiere di Siviglia” è composto da grandi protagonisti della lirica internazionale tra questi il tenore Matteo Falcier che ha recentemente debuttato alla Scala di Milano in “Le nozze di Figaro” diretto da Daniel Harding , Rosa Bove apprezzata interprete in numerosi ruoli al fianco di altri rinomati artisti tra cui Cecilia Bartoli. Nel cast del Barbiere anche il baritono algherese Domenico Balzani che debutta nel suo teatro.



Apprezzato in ambito internazionale e protagonista negli anni di oltre duecento rappresentazioni del “Barbiere di Siviglia” Balzani si è distinto, nei più importanti teatri, come applaudito interprete di Figaro. Nel cast anche Tiziano Rosati al suo debutto assoluto e i sardi Francesca Pusceddu, Marco Solinas, Dario Sogos, Gavinuccio Ruda . Maestro del coro de Carolis Salvatore Rizzu, scene Paolo Vitale, costumi Marco Guion e Allison Quinones Disegno luci Tony Grandi.