Red 2 novembre 2023 Punta Giglio, cantiere in cisterna tutelata: «assurdo» Stavolta le critiche sono rivolte alla realizzazione del “campo base di cantiere” sopra la cisterna a servizio della dismessa Batteria costiera SR 413







Coinvolti i Ministeri della Cultura e dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari, il Comune di Alghero, l’Azienda speciale di gestione del Parco naturale regionale di Porto Conte, la Regione autonoma della Sardegna, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale. «Il progetto definitivo approvato nel 2022, afferma di avere quale obiettivo la mitigazione del rischio di frana e di erosione, sebbene riconosca che il fenomeno naturale è inarrestabile: attualmente circa 8 ettari di mare sotto la falesia, per una lunghezza di circa 400 metri, sono interdetti dall’ordinanza n. 51/2015 del 23 ottobre 2015 dall’Ufficio circondariale marittimo di Alghero per il rischio di caduta massi. Con determinazione Azienda speciale di gestione del Parco naturale regionale di Porto Conte n. 448 dell’1 settembre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo, che, incredibilmente, prevede (Elaborato 13 – Piano di sicurezza e coordinamento) la realizzazione del “campo base di cantiere” (area di accantieramento) sopra la cisterna a servizio della dismessa Batteria costiera SR 413. E’ un bene culturale, che ben difficilmente reggerebbe al peso di tonnellate di materiale lì depositate» si legge nella nota diffusa dagli ambientalisti.



ALGHERO - Nuova presa di posizione degli ambientalisti sul discusso cantiere nella falesia di Punta Giglio ad Alghero [ LEGGI ]. Le associazioni Punta Giglio Libera – Ridiamo vita al Parco, Earth Gardeners, Italia Nostra (Sez. Sassari), LIPU-BirdLife Italia, Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG), con il sostegno di ANS -Assemblea Natzionale Sarda, ASCE - Associazione Sarda contro l'Emarginazione, Comitato Ambiente Sassari, Comitato Parco Nord Ovest della Sardegna, Sa Domo de Totus, Sardenya i Llibertat, Siamo Tutti Importanti Sassari, hanno inoltrato oggi - giovedì 2 novembre - una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti in relazione all'assurda previsione di realizzazione del "campo base di cantiere" (area di accantieramento) dei "Lavori di mitigazione del rischio frana in falesia Punta Giglio nel Comune di Alghero" sulla c.d. cisterna, con vespaio di captazione delle acque meteoriche a servizio della dismessa Batteria costiera SR 413, bene tutelato con vincolo culturale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., individuato con D.M. 14 dicembre 2010).