S.A. 6 novembre 2023 Bibenda celebra Accademia Olearia Per il sesto anno consecutivo, la rivista enogastronomica premia il valore della produzione olivicola dell´azienda algherese conferendo ai suoi Extravergini il massimo riconoscimento previsto, con le prestigiose 5 Gocce per gli Oli EVO Gran Riserva Giuseppe Fois 2022 e il Monocultivar Bosana 2022



ALGHERO - Bibenda, il libro guida tra i più influenti del settore enogastronomico, celebra anche quest’anno le eccellenze del Made in Italy, delineando il panorama produttivo italiano e la storia delle sue realtà più caratterizzanti. Tra i protagonisti dell’edizione 2024 l’azienda algherese Accademia Olearia e i suoi prodotti, annoverati tra

gli Oli e i Vini italiani di eccellente qualità. Per il sesto anno consecutivo, Bibenda premia il valore della produzione olivicola di Accademia Olearia conferendo ai suoi Extravergini il massimo riconoscimento previsto, con le prestigiose 5 Gocce per gli Oli

EVO Gran Riserva Giuseppe Fois 2022 e il Monocultivar Bosana 2022.

Ma non solo.



La grande “bibbia” a cura della Fondazione Italiana Sommelier (Fis), guidata da Franco Ricci, premia in questa 26° edizione anche la produzione vitivinicola delle Tenute Fois conferendo gli ambiti 5 Grappoli al Vermentino di Sardegna DOC Chlamys 2022. Attestati di qualità importanti, che arrivano insieme ad altri due riconoscimenti di grande valore internazionale. L’inserimento tra le 500 realtà d’eccellenza selezionate da Flos Olei - la più importante guida di riferimento del settore a livello mondiale - con un punteggio di 98/100, il più alto ottenuto in Sardegna. La presenza come unica realtà italiana vincitrice in occasione di Olivinus 2023: la più rilevante e storica competizione di tutta l'America Latina, infatti, ha premiato i due Extravergini Gran Riserva Giuseppe Fois e DOP Sardegna Bio, rispettivamente con le medaglie GRAN PRESTIGIO ORO e PRESTIGIO ORO.