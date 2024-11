Cor 9 novembre 2023 Alghero: Oncologia e Medicina dello Sport cambiano sede la Struttura semplice dipartimentale di Oncologia dell’ospedale Civile di Alghero, lascia i locali al IV piano, e da oggi è operativa al primo piano del nosocomio. La Medicina dello sport lascia l’ospedale Civile, ora si trova al III piano dell’ospedale Marino



ALGHERO - La Asl di Sassari comunica che, così come da cronoprogramma, la Struttura semplice dipartimentale di Oncologia dell’ospedale Civile di Alghero, lascia i locali al IV piano, e da oggi è operativa al primo piano del nosocomio, oltre il Day hospital medico della Medicina interna.

Restano invariate le attività programmate, così come i recapiti telefonici: 07999955338 infermeria

0799955260 Dott. Santeufemia; 0799955382 Dott.ssa Sanna; 0799955386 Dott.ssa Manunta e la mail oncologia.socivilealghero@aslsassari.it. Contestualmente, la Medicina dello sport lascia l’ospedale Civile, e ora si trova al III piano dell’ospedale Marino di Alghero. Per prendere appuntamento con la struttura è sufficiente contattare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle 13.30, il numero di telefono 0799953532.