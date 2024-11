Cor 16 novembre 2023 Pallacanestro Alghero, umore alto: tris di vittorie In un periodo di pausa per la Prima Squadra tra rinvii e giornata di riposo nel campionato di Divisione Regionale 2 la Costruzioni Valentino Alghero si dedica completamente al settore giovanile: vincono tutti, sia le squadre maschili d’eccellenza che l’élite femminile



ALGHERO - Andiamo con ordine. I ragazzi dell’Under15 Eccellenza non si fermano più, incassano la sesta vittoria consecutiva in altrettante gare: 91 a 58 al Palamanchia con il Genneruxi Basket. I giallorossi, ad oggi sono padroni incontrastati del campionato, primi in classifica in solitario e a punteggio pieno. Stesso discorso anche per l’Under17 Eccellenza, 4 successi in 4 gare. La vittoria per 100 a 75 in casa con l’Astro Basket vale il secondo posto in classifica ma a punteggio pieno e con una gara da recuperare.



Menzione d’onore anche per le giovani atlete dell’Under15 Èlite Femminile, che trovano la terza vittoria su tre partite e iniziano al meglio il proprio cammino nel girone unico regionale che potrebbe portare le ragazze a svolgere le finali nazionali.



La Prima Squadra, invece, è ferma ai box: prima il rinvio del match con il Basket Nulvi e poi la giornata di riposo. Per Nieddu e compagni è importante mantenere alta la concentrazione, mentre coach Mastropietro può sfruttare al meglio gli under nei loro campionati di categoria. In casa Costruzioni Valentino Alghero l’umore è alto, il progetto costruito sui giovani inizia a prendere forma. Si può sognare, ma tenendo sempre i piedi per terra.