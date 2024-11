S.A. 17 novembre 2023 Roberta Sale presenta il suo libro a Sa Mandra Il 24 novembre a Sa Mandra, alle ore 18:00, ritorna Nàrami e incontra la prosa poetica di Roberta Sale, autrice del libro “Un filo nel vento. Storie di donne”. Segue una cena letteraria



ALGHERO - Roberta Sale presenta “Un filo nel vento” a Sa Mandra, venti storie di donne. Sa Mandra accoglie anche la mostra delle opere che accompagnano il libro pubblicato per Ilisso Edizioni e Rita Pirisi propone un menù inspirato alle eroine. Il 24 novembre a Sa Mandra, alle ore 18:00, ritorna Nàrami e incontra la prosa poetica di Roberta Sale, autrice del libro “Un filo nel vento. Storie di donne”, edito da Poliedro, costola e collana della casa editrice nuorese Ilisso. Un progetto editoriale sperimentale che interseca più linguaggi espressivi e racconta venti storie femminili di altrettante eroine in un lungo viaggio che parte dal mito, attraversa la letteratura e approda ai giorni d’oggi.



Il suo è un racconto che parte da lontano, sonda l’inconscio dei miti, si intrufola nei guerreschi campi delle Armi e dei Cavalieri, e si misura con la follia dell’amore; si riappropria di figure femminili che sembrano appartenere solo alla letteratura; si insinua nelle pieghe della modernità e della contemporaneità e trova donne eteree, fragili, determinate e guerriere. Ma una sola è Jana e Istrìa: Guendalina, alter ego di chi di letteratura vive e si alimenta. A dialogare con l’autrice ci saranno Jessica Cani e Stefano Resmini. Ciascun personaggio raccontato nel libro da Roberta Sale è figurativamente interpretato da un’illustratrice. Venti artiste attraverso il loro segno danno fattezze, dunque, alle venti protagoniste così da comporre una rappresentazione visiva, emotiva e collettiva di condivisione. Tutte tengono in mano lo stesso filo che brilla nel vento e contribuiscono a renderlo resistente e lo tessono in rimandi infiniti.



I ritratti che illustrano il libro saranno esposti negli spazi di Sa Mandra, con una mostra che verrà inaugurata insieme alla presentazione del libro e che rimarrà sino al 31 gennaio 2024. A Sa Mandra il cibo, come un filo nel vento, si dipana e vola, attinge alla memoria più antica, dei classici Greci e dei Romani, si libera nel presente e si afferma nella contemporaneità. Con caparbietà e consapevolezza, Rita Pirisi ricerca nella sua storia memorie affini, ritrova ricette e dà forma a una propria identità culinaria. Con alcune di queste eroine si identifica e le fa cucinare; con altre gioca a rimpiattino.



È conscia del fatto che il cibo sia il carburante della storia, che vive e si contamina portando con sé tracce definite e precise, che va al di là del tempo, dello spazio, è un importante marcatore di identità, proprio come quel filo nel vento che accomuna e lega le storie delle donne di Roberta Sale. È con questo spirito che nasce un menu ispirato alle storie di Roberta Sale, secondo il tema comune del Mediterraneo che tutte le racchiude, come un cerchio di mare nostrum familiare e denso di miti che unisce le tradizioni della nostra Isola a quelle di altre terre, in un unico filo tessuto dalle strade dei naviganti e di irrequiete eroine alla ricerca di sé stesse.