S.A. 21 novembre 2023 Corso universitario di Educazione ai diritti Sono aperte le iscrizioni a Sassari al XXVIII Corso universitario multidisciplinare di Educazione ai diritti, inserito nelle attività di Terza missione dell´Università



SASSARI - Ieri, lunedì 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell'adolescenza, si è inaugurato, alla presenza del Magnifico Rettore, il XXVIII Corso universitario multidisciplinare di Educazione ai diritti, inserito nelle attività di Terza missione dell'Università. Il Corso “Per un futuro migliore: innovazione, sostenibilità ed equità per ogni bambino e bambina”, destinato agli studenti, agli insegnanti, ai neolaureati e ai volontari, analizzerà i temi collegati al cambiamento climatico, all'innovazione digitale, alla transizione ecologica, all'empowerment femminile e ad una educazione di qualità. Un seminario sarà dedicato al dolore silenzioso di bambini/e e adolescenti per favorire un futuro senza paure e incertezze.