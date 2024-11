S.A. 24 novembre 2023 Fiaccolata contro femminicidi a Sassari Fiaccolata per Giulia Cecchettin e ogni vittima di violenza di Genere promossa da varie associazioni. Punto di ritrovo all’Emiciclo Garibaldi. Al termine seguirà un dibattito



SASSARI - L’Associazione Culturale C.L.I.P. (Collettivo Letterario Informale Performativo), Antonella Panu e Selene Dessena hanno immaginato e proposto a chiunque - Associazioni, singoli, Istituzioni, Enti eccetera - di partecipare all’evento “PER VOI BRUCEREMO TUTTO - Fiaccolata per Giulia Cecchettin e ogni vittima di violenza di Genere”. Punto di ritrovo all’Emiciclo Garibaldi. Appuntamento oggi, venerdì 24 novembre alle 19.



«L’iniziativa ha lo scopo di ricordare le vittime della violenza di genere e sensibilizzare al tema attraverso una fiaccolata rumorosa e luminosa intervallata da letture. La partecipazione è libera: chiunque può prendere parte al corteo. L’invito è quello di portare candele, torce e qualcosa per fare rumore. Facciamo rumore»”.



Al termine della manifestazione, a cura delle organizzatrici degli organizzatori e delle associazioni coinvolte, sono in programma brevi interventi volti a invitare ad un più ampio e condiviso dibattito in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre. All’evento partecipano Mos, CCS borderline, Alisso, ANPI, UDU, Officine condivise, Luna del pomeriggio ETS, ACME, Emergency, Theatre en vol, NoiDonne2005, Fondazione Lorenzo Paolo Medas, IlColombre, Earth Gardeners, ass.cult 4caniperstrada produtzioni, trans* support, AIED, La Botte e il cilindro, Compagnia Vaga, Arts Tribu, Voce Amica Sassari odv, Filosofia de logu, Agedo, Apollo club It Rete delle donne Alghero, GUS, Ponti non muri, Laboratorio musicale HumaniorA, Telefono amico, sassari Odv, Radio Uniss, Fare città, African Union Sardegna, CGIL Sassari, Coordinamento donne CGIL Sassari, S'Ala, Officine Musicali, Porta aperta, Elsa e..