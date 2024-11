S.A. 24 novembre 2023 Costruzioni Valentino cerca 3 volte il riscatto I giallorossi alle prese con 3 gare complicate: l’Under15 d’Eccellenza sabato 25 novembre alle ore 17.30 in casa al PalaManchia con il Basket90, l’Under17 d’Eccellenza domenica 26 in trasferta a Quartu con l’Antonianum e la Prima Squadra martedì 28 sul difficile campo del Nulvi Basket



ALGHERO - Fine settimana impegnativo per la Costruzioni Valentino Alghero, i giallorossi alle prese con 3 gare complicate: l’Under15 d’Eccellenza sabato 25 novembre alle ore 17.30 in casa al PalaManchia con il Basket90, l’Under17 d’Eccellenza domenica 26 in trasferta a Quartu con l’Antonianum e la Prima Squadra martedì 28 sul difficile campo del Nulvi Basket. Per le squadre d’eccellenza si tratta due sfide importanti con sodalizi dalla chiara ambizione di vittoria del campionato. I match arrivano nel primo momento di difficoltà stagionale per i giovani algheresi: dopo una serie importante di vittorie l’ultimo turno ha registrato la sconfitta di entrambe le squadre d’eccellenza, sia Under 15 che Under 17.



Mentre la Prima Squadra ha osservato il turno di risposo. Non si può sempre vincere e le sconfitte sono importanti per crescere: questo l’insegnamento che devono recepire i giovani d’eccellenza della Costruzioni Valentino Alghero. Nello scorso fine settimana l’Under15 d’Eccellenza ha lascia il passo alla Ferrini Basket per 54 a 45. Una sconfitta sulla carta inaspettata quella arrivata sul campo di Quartu S’Elena ma che deve essere di monito per i giovani atleti giallorossi: mai sottovalutare nessuno e stare sempre con i piedi per terra.



Stessa sorte per i ragazzi dell’Under17 d’Eccellenza, sempre in trasferta e sempre con 9 punti di scarto: 76 a 67 sul difficile campo del Basket90. In questo caso si è trattato di una sfida al vertice, il Basket90 come gli algheresi erano a punteggio pieno e hanno dimostrato di meritare la

propria posizione in classifica. In questi giorni si è lavorato sugli errori per scendere sul parquet più concentrati di sempre. Torna in campo anche la Prima Squadra che approfitta della pausa del campionato per recuperare la 5^ giornata, martedì 28 novembre alle ore 20,30 Nieddu e compagni affrontano in trasferta il Nulvi Basket.