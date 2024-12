S.A. 2 dicembre 2023 Raccolta fondi per le vetrate a Maristella Sarà possibile, a partire dal 8 dicembre ammirare nella chiesa di Maristella, il presepe e lasciare la propria offerta che andrà interamente devoluta all´acquisto degli infissi



ALGHERO - Le vetrate, della chiesa dedicata alla Beata Vergine Stella Maris, in borgata Maristella, sono irrimediabilmente lesionate pertanto vanno sostituite, non si può certamente correre il rischio che cadano e tanto meno che facciano passare gli spifferi. Fin qui il problema, ma la soluzione? La soluzione, almeno in parte, arriva dalle laboriose mani di un creativo gruppo di signore di Maristella che propongono e attuano un laboratorio di uncinetto e stanno realizzando un presepe nel quale il personaggi sono fatti ad uncinetto. Sarà possibile, a partire dal 8 dicembre ammirare nella chiesa di Maristella, il presepe e lasciare la propria offerta che andrà interamente devoluta all'acquisto degli infissi.