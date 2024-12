Cor 3 dicembre 2023 «Circonvallazione, rischio paralisi senza assessore» E´ il capogruppo di Forza Italia Alghero a sottolineare l´importante lavoro portato avanti negli anni dal settore presieduto dall´ex assessore Azzurro Antonello Peru. «Forza Italia non marcia secondo schemi a geometria variabile. E che i progetti validi avranno sempre il sostegno del gruppo consiliare »



ALGHERO - «Anche nell’ultima commissione Lavori Pubblici tenutasi presso il cantiere della Circonvallazione cittadina al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori i membri di Forza Italia erano presenti. Anche perché l’ideazione e il finanziamento dell’opera ha visto la luce con la Giunta Tedde. Forza Italia con il senso di responsabilità che l’ha sempre contraddistinta anche in questo frangente era presente con i propri membri». Questo il commento del capogruppo azzurro in Consiglio comunale Nunzio Camerada.



«Nonostante l’immotivata e dannosa revoca dell’incarico all’Assessore Antonello Peru, i membri di F.I. hanno avuto modo di osservare sul campo i progressi fatti e hanno inoltre sottolineato la necessità di dare un impulso maggiore all’opera pubblica affinchè i nostri concittadini possano usufruirne nel più breve tempo possibile. I lavori proseguono grazie all’impegno fin a questo momento profuso dall’ex Assessore Peru e dalla struttura amministrativa, ma occorre tenere la guardia sempre alta affinchè gli sforzi fino ad oggi fatti non risultino compromessi dalla mancanza di una degna cabina di regia. Anche da ultimo F.I. ha svolto un ruolo essenziale e di grande responsabilità in Consiglio comunale votando le due Variazioni al PRG che permetteranno di realizzare la rotatoria di via XX Settembre e quella all’imbocco di S. Maria La Palma di competenza della Provincia di Sassari. Ciò dimostra, a dispetto di improprie e frettolose affermazioni di taluni, che Forza Italia non marcia secondo schemi a geometria variabile. E che i progetti validi avranno sempre il sostegno del gruppo consiliare di F.I».



Forza Italia pertanto - continua il capogruppo Nunzio Camerada - continuerà a garantire il proprio decisivo voto a quelle proposte presentate nell’interesse di Alghero in questa come in altre circostanze e svolgerà in consiglio comunale e all’esterno un controllo vigile e determinato sulle altre opere pubbliche e manutenzioni programmate che la città aspetta da fin troppo tempo. Infatti, diversi sono gli interventi, ormai improcrastinabili, che i cittadini aspettano e che la immotivata revoca dell’assessore Peru rischia di paralizzarne la realizzazione, conclude il capogruppo di Forza Italia.