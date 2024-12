Cor 5 dicembre 2023 Gymnasium Alghero sconfitta a Macomer La partita, svoltasi nella palestra delle Scuole Sertino di Macomer, ha visto la Gymnasium lottare, ma senza riuscire a mantenere il controllo del gioco.



ALGHERO - In una serata complicata per la Pallavolo Gymnasium Alghero, la squadra catalana ha ceduto al Vbc Macomer con un punteggio complessivo di 3-0. La partita, svoltasi nella palestra delle Scuole Sertino di Macomer, ha visto la Gymnasium lottare, ma senza riuscire a mantenere il controllo del gioco.



I parziali raccontano la storia di una gara in cui la Gymnasium ha avuto dei momenti positivi che non è riuscita a concretizzare. Nonostante un inizio equilibrato, ha perso il primo set 25 a 18. Nel secondo set la squadra allenata da Pasqualino Sotgia è andata in vantaggio ma si è fatta rimontare nel finale perdendo 25 a 20. Un set che ha demoralizzato la squadra algherese. Nonostante ciò la Gymnasium ha provato a rendere onore alla maglia disputando un terzo set agguerrito, concluso per 25 a 17 in favore del Vbc Macomer.



L'allenatore della Gymnasium ha riconosciuto che c'è molto da imparare da questa partita. «Dobbiamo riflettere sugli errori commessi e su come possiamo migliorare la nostra resistenza sotto pressione," ha commentato. "Il potenziale c'è, ma dobbiamo tradurlo in risultati concreti». La Gymnasium tornerà al lavoro questa settimana, determinata a rivedere le strategie e a prepararsi per i futuri impegni. Il supporto dei tifosi rimane fondamentale, e la squadra è grata per l'incoraggiamento continuo.